Comerciantes de bares e restaurantes do estado de São Paulo estão otimistas com o movimento impulsionado pelas festas de confraternização de fim de ano. Segundo levantamento da Abrasel-SP (associação do setor), a expectativa dos empresários é de crescimento de até 30% no faturamento de dezembro, em comparação com o mesmo período do ano passado.

"Para suprir a demanda, bares e restaurantes aumentaram a contratação [de funcionários] em cerca de 15%", afirma Luiz Hirata, presidente da Abrasel-SP.

Movimento em bar que fica na rua Aspicuelta, na Vila Madalena, em São Paulo - Eduardo Anizelli -24.abr.2021/Folhapress

Ele acrescenta que o aquecimento é importante para a "saúde econômica dos negócios", já que em janeiro, por causa das férias escolares, o movimento do setor sofre uma queda significativa.

A pesquisa foi realizada pela Abrasel-SP com 403 comerciantes, entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro.

No levantamento, 32% dos estabelecimentos participantes disseram que têm dívidas em atraso. Desse total, 69% afirmaram que possuem débitos relacionados a impostos federais, outros 43% devem impostos estaduais, e 20%, taxas municipais.

Outros 24% afirmaram ter dívidas de encargos trabalhistas, e 38%, relacionadas a serviços públicos.

Na pesquisa, 26% dos comerciantes disseram que trabalharam com prejuízo em outubro —índice que foi de 32% em setembro.

Outros 36% dos empresários afirmaram que tiveram lucro em outubro, e 38% QUE ficaram em equilíbrio no mês.

PÁGINAS

A escritora Helena T. recebeu convidados para o lançamento de seu novo romance, "Ilhéus", realizado no Espaço Sociocultural do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), em São Paulo, na noite de terça-feira (12).

O presidente do CIEE, Humberto Casagrande, e o empresário Antoninho Marmo Trevisan prestigiaram o evento. A jornalista e criadora da Agência de Notícias da Aids, Roseli Tardelli, o maestro Henrique Villas Boas e a cantora Mariane Claro estiveram lá.