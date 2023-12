O cantor Chico Chico será uma das atrações da primeira edição do Festival Memo — Música, Exposição e Memória, que será realizado no parque Glória Maria, no Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 do próximo mês.

O artista, que é filho de Cássia Eller, apresentará composições de seu EP mais recente, "Espelho/Entre Prédios". A entrada no festival será gratuita.

O músico Chico Chico - Dudu Mafra/Divulgação

Ainda inédito, o Memo foi concebido a partir da ideia de que uma nova geração de músicos brasileiros e sua arte desempenharam um papel importante durante o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.

"Em um cenário onde as pessoas passaram por situações de perda e se viram limitadas aos seus próprios lares, ficou ainda mais evidente o quão necessária a arte é para o equilíbrio saudável, e a tecnologia foi uma grande aliada", diz um texto preparado pelo festival.

NA PISTA

O DJ Alok foi recebido pelos empresários André Sada e Doreni Caramori, fundadores e sócios da Posh Club, para sua apresentação na festa Black Card Members, sediada no clube. O evento ocorreu na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, na noite de quinta (28). O empresário Edo Krause e sua esposa, Mariana Krause, estiveram lá. A modelo Luisa Lima também compareceu.