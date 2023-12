Os palácios do Governo de São Paulo sediarão, em 2024, exposições em homenagem aos pintores modernistas Tarsila do Amaral e Vicente do Rego Monteiro. Os projetos serão capitaneados por Rachel Vallego, nova curadora do Acervo Artístico-Cultural dos espaços.

O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, e o Palácio Boa Vista, residência oficial de inverno do governador, localizada em Campos do Jordão, têm hoje uma coleção formada por mais de 4.000 peças. Os acervos reúnem obras consagradas como "Operários", de Tarsila, e "A Ventania", de Anita Malfatti.

A curadora do Acervo Artístico-Cultural dos palácios do Governo de São Paulo, Rachel Vallego, em frente à obra "Operários", de Tarsila do Amaral - Marcelo Aparecido Silva Camargo/Divulgação

Uma das mostras previstas para março do próximo ano celebrará o centenário do quadro "Autorretrato I", da autora de "Abaporu", e poderá ser visitada na residência de inverno. Já para o segundo semestre, quando o Boa Vista completará 60 anos, está sendo planejada uma programação com diversos eventos e atividades no local.

O Palácio dos Bandeirantes, por sua vez, receberá a exposição sobre Vicente do Rego Monteiro e deve ter o seu Salão dos Pratos reinaugurado em 2024. Nele, o público poderá conhecer parte da coleção de porcelanas do acervo do governo do estado.

Vallego afirma que um dos objetivos de sua gestão é aproximar a sociedade do patrimônio público e ampliar a visitação aos palácios por meio de exposições, atrações musicais, oficinas e visitas mediadas por educadores.

"Queremos participar mais ativamente do circuito dos grandes equipamentos culturais do estado de São Paulo por meio do fortalecimento do nosso educativo, com atividades para todos os públicos", diz a curadora.

CONTAGEM REGRESSIVA

A cantora Claudia Leitte durante ensaio fotográfico - Nara/Divulgação

A cantora Claudia Leitte será uma das atrações da festa de Réveillon da avenida Paulista, em São Paulo. O look dela para o show será uma homenagem à própria cidade, retratando a paisagem urbana e os fogos de artifício.

Como normalmente se apresenta no Ano Novo, a artista diz que não tem superstições para a virada. "Costumo passar na estrada, com a minha banda e minha equipe, e a gente [está] sempre muito unido para fazer um show que leve para o público a positividade que a data pede", diz.