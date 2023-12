A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu, autorizou o empresário Alexandre Correa a ver o filho, fruto do seu relacionamento com Ana Hickmann.

A apresentadora Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, em evento no ano passado - Mathilde Missioneiro -26.ago.2022/Folhapress

Em despacho proferido na sexta (1º), a magistrada afirma que a medida protetiva concedida para que Alexandre não se aproxime de Ana Hickmann não impossibilita que ele possa visitar o menino. Na decisão, ela determina que o encontro do pai com o filho seja intermediado terceiros.

"Assim, a fim de evitar-se evidente prejuízo à criança, enquanto não estabelecido regime de visitas na Vara de Família competente, estas deverão dar-se por intermédio de terceiros", diz a juíza.

A medida atende a um pedido dos advogados Enio Martins Murad e Diva Carla Bueno Nogueira, que representam Alexandre, e entraram com um pedido de revogação parcial da medida protetiva concedida à apresentadora.

A expectativa do empresário é a de que ele possa abraçar o filho de 10 anos ainda neste final de semana. Alexandre diz que não encontra pessoalmente o menino há 20 dias. No período, afirma só ter mantido contato com a criança por ligações de vídeo.

Representantes do empresário dizem que já entraram em contato com os advogados da apresentadora na manhã deste sábado (2) para organizar o encontro, mas ainda não obtiveram retorno.

Em 11 de novembro, Ana Hickmann denunciou o marido por lesão corporal e violência doméstica. Desde a data, os dois romperam a relação.

No pedido para a revogação parcial da medida protetiva, os advogados de Alexandre também solicitavam que o empresário pudesse ter acesso à sede da empresa para poder trabalhar. Eles salientaram que Correa é dono de 50% de todos os negócios do casal.

Em sua decisão, a juíza diz que "questões societárias e patrimoniais não se inserem" na abrangência da medida protetiva. Para os representantes do empresário, isso significa que Alexandre pode voltar a frequentar a sede da empresa.

"Convém esclarecer que a medida protetiva concedida por este juízo refere-se exclusivamente à proximidade física do averiguado em relação à vítima e seus familiares, não podendo ser interpretada extensivamente", diz a magistrada na decisão.

No último domingo (26), a apresentadora falou pela primeira vez sobre o assunto ao programa Domingo Espetacular, da Record. Na ocasião, ela recapitulou a briga que aconteceu em Itu, no interior do estado de São Paulo, onde o casal morava. Ana afirmou que Alexandre tentou dar uma cabeçada nela. "Ele não me acertou porque eu me esquivei", disse.

"Ninguém merece ser torturada de nenhuma forma", complementou. "Estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros."

O advogado do empresário nega que Alexandre tenha agredido a mulher. "Não existe nenhuma prova disso nos autos, salvo a alegação dela."