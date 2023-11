A humorista Mhel Marrer, que trabalha atualmente no programa A Praça É Nossa (SBT), afirma já ter sido ameaçada pelo empresário Alexandre Correa, o marido de Ana Hickmann.

O episódio teria ocorrido há 11 anos, quando ela trabalhava no Legendários, apresentado por Marcos Mion na Record. Mhel publicou no domingo (12) em suas redes sociais, pela primeira vez, vídeo que mostra a possível intimidação feita contra ela pelo empresário.

Na peça, uma voz que parece ser a de Correa diz para Mhel, em uma ligação telefônica: "Você está querendo levar a coisa para o lado errado. Não faz isso, parceiro, você vai se dar mal, você vai se dar mal. Não vai ser legal."

"Se eu publicasse antes [o vídeo], ninguém ia acreditar em mim. Iam dizer: 'Ah foi montagem, foi sei lá o que'", afirma a humorista à coluna. "Dessa vez, quando finalmente a Ana Hickmann conseguiu criar coragem e contar alguma coisa —e, mesmo assim, dá pra ver que ela está com muito medo— eu achei que esse vídeo poderia ajudar a mostrar quem é esse cara", acrescenta Mhel.

"Ninguém acredita em uma mulher, mas em duas mulheres, as pessoas são mais capazes de acreditar", complementa ela.

Ana Hickmann registrou no sábado (11) um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o marido.

Em abril de 2012, quando teria ocorrido a ameaça contra Mhel, a comediante também atuava como jurada de humor no Tudo É Possível, atração da emissora que foi comandada por Ana Hickmann de 2009 a 2012. Em um grupo fechado com outros humoristas no Facebook, ela conta que falou mal do programa, disse que um dos concursos da "atração era marmelada" e tirou sarro de uma "galera da equipe".

Os comentários feitos pela comediante vazaram e chegaram ao conhecimento de Correa, que teria ligado para ela. Mhel diz que eles bateram boca, e o empresário a xingou e ameaçou. Por causa da intimidação, ela afirma que decidiu ligar a câmera e gravar o trecho final da conversa.

"Eu fiquei tão nervosa que não consigo nem lembrar exatamente o que ele me falou antes de eu começar a gravar. Mas quando eu vi que ele começou a dizer coisas como, 'toma cuidado', aí eu peguei a minha câmera velha e comecei a filmar", relata.

No vídeo, diante da ameaça, Mhel pede desculpas e promete "não fazer mais nada disso". "Eu entendo e respeito principalmente o seu poder, porque eu sei que você tem poder para qualquer coisa, inclusive para acabar com a minha família, se precisar um dia."

A voz que parece ser de Correa, então, ironiza: "Eu tenho tanto poder que eu sou obrigado a fazer a minha esposa apresentar um programa com um conteúdo que eu acho que podia ser muito melhor. Não tenho poder de nada. O único poder que eu tenho é pagar conta o dia inteiro."

No fim, ele acaba desejando boa sorte para Mhel. Ela diz que essa foi a primeira ameaça que recebeu desde que começou a trabalhar como humorista. Depois, seguiram-se outras, de outras pessoas. "Hoje, eu tenho síndrome do pânico por causa disso. E começou bem ali, em abril de 2012."

Ela afirma que contou o ocorrido ao setor jurídico da Record, mas nada foi feito. "O máximo que [o setor jurídico] fez por mim foi me deixar sair da emissora sem pagar a multa contratual."

"Eu não voltei mais na Record depois desse dia. Só voltei anos depois", relata. Mhel diz ainda que avisou Marcos Mion sobre o episódio, e o apresentador a defendeu.

Procurados, a Record e Correa não se manifestaram até a conclusão deste texto.

Em entrevista ao Splash, do UOL, o marido de Ana HIckmann confirmou a agressão contra a mulher e disse que mentiu quando, inicialmente, negou o ocorrido.

"Quando eu vi aquela nota, entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'meu Deus do céu'", disse ele.

Correa ainda afirma que ficou em pânico com a repercussão do caso, classificado, segundo ele, como uma "desinteligência entre casais". "Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede. Sei lá. Mas já foi", disse.