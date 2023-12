A Ocupação 9 de Julho, do Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo (MSTC), localizado na região central da capital paulista, vai realizar seu último almoço do ano no próximo domingo (17). Para celebrar a ocasião, haverá um show do cantor da escola de samba Vai-Vai Clayton Dias, a partir das 14h.

Atividades do Fórum de Virada Sustentável na Ocupação 9 de Julho, em São Paulo - Jardiel Carvalho/Folhapress

A chef convidada pelo movimento para cozinhar será Aline Guedes, pesquisadora de cultura alimentar de quilombos remanescentes no país. Guedes é mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em vinhos e tem publicações acadêmicas no Brasil, além de Portugal, Espanha e Argentina.

Ela irá preparar o tradicional prato "Maria Pobre", proveniente de comunidades quilombolas de Goiás. O cozido é preparado com costelinha suína, legumes e azeite de dendê. Para acompanhar será servido arroz, banana da terra frita, vinagrete de maxixe e farofa com amendoim. Haverá uma opção vegana.

O almoço será oferecido a partir das 12h30 e, a cada refeição vendida, outra será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela organização Casa Verbo. O prato sai a R$ 40.

O evento também irá celebrar a participação do movimento como restaurante oficial da 35ª Bienal de São Paulo, que ocorreu no parque Ibirapuera. Durante toda a mostra, a Ocupação 9 de Julho realizou uma programação especial de chefs como líder do MSTC, Carmen Silva, Joceval Santos e Checho Gonzales.

O restaurante serviu pratos como quiabada, moqueca, feijoada e bacalhau.