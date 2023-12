O documentário "Não Existe Almoço Grátis", dos diretores Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel, será exibido no 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que ocorrerá na capital federal entre os dias 9 e 16 deste mês.

Cena do documentário "Não Existe Almoço Grátis", de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel - Divulgação

O longa acompanha Socorro, Jurailde e Bizza, líderes de uma Cozinha Solidária do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e responsáveis por cozinhar, na virada de 2022 para 2023, para centenas de pessoas que viajaram a Brasília para ver a posse de Lula (PT) na Presidência.

As três cozinheiras moram a favela do Sol Nascente, no Distrito Federal. De acordo com a prévia do Censo 2022 do IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatística), a comunidade localizada a 37 quilômetros do Palácio do Planalto já é a maior do país, com 32.081 domicílios.

O documentário "Não Existe Almoço Grátis" fez sua estreia na semana passada durante o Forumdoc.bh, festival documental sediado em Belo Horizonte. A obra tem distribuição da Descoloniza Filmes, direção de fotografia é de André Hawk e composição original de Daniel Simitan, do premiado "Marte Um".

LEITURA

A escritora Penélope Martins e o escritor, jornalista e colunista da Folha Marcelo Duarte receberam convidados para o evento de lançamento do livro "Vida Instantânea" (Panda Books), escrito pelos dois, realizado na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo, na semana passada. A diretora técnica do Museu do Futebol, Marília Bonas, esteve lá.