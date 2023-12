Brasília

A festa realizada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista na fazenda Santa Luzia, em Aruanã (GO), foi palco de um aperto de mãos improvável entre João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Fundador da UDR (União Democrática Ruralista) e um dos principais líderes da bancada do agronegócio em sua passagem pelo Congresso, Caiado é um opositor histórico e vocal detrator do movimento. O governador já se referiu ao MST como organização criminosa e, recentemente, chegou a associá-lo ao tráfico de drogas.

O governador Ronaldo Caiado participa da CPI do MST, na Câmara dos Deputados, em Brasília - Gabriela Biló - 31.mai.2023/Folhapress

Os dois estiveram entre as cerca de 1.000 pessoas convidadas para celebrar o aniversário de 90 anos de José Batista Sobrinho, pai de Joesley e Wesley, na quarta (13). De acordo com pessoas que presenciaram o encontro, Rodrigues e Caiado foram apresentados um ao outro por integrantes da própria família.

O clima inicial era de tensão, mas tudo transcorreu de forma tranquila e cordial, segundo relatos feitos à coluna. O cumprimento atraiu olhares e foi lembrado por parlamentares em conversas nesta quinta (14).

A interlocutores, o coordenador do MST afirmou que a interação foi protocolar e lembrou que o próprio Caiado sempre manteve uma relação republicana com parlamentares do movimento. Disse, ainda, que estava num ambiente familiar e que jamais se disporia a "fazer cara ruim" na "festa dos outros".

Antes de chegar à fazenda, contudo, João Paulo teria expressado preocupação por se ver em um evento do agronegócio —percepção, essa, que se diluiu ao longo do evento.

O coordenador do MST teria sido convidado à confraternização pelo próprio Joesley. Os dois se conheceram quando integraram o Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável, o Conselhão, lançado no primeiro governo Lula. Desde então, mantêm uma boa relação a nível pessoal.

A festa em celebração aos 90 anos do fundador da JBS, coração do que hoje é a holding J&F, ainda reuniu autoridades como os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), a ex-senadora Kátia Abreu, o apresentador Ratinho —que também cumprimentou João Paulo Rodrigues— e os cantores Daniel, Wesley Safadão e Henrique e Juliano.

O patriarca da família, José Batista Sobrinho, também conhecido como Zé Mineiro, foi visto festejando madrugada adentro. Antes da comemoração regada a whisky e caipirinha, foi realizada uma missa e exibido um filme feito em sua homenagem.

Joesley e Wesley decidiram fazer a festa na fazenda Santa Luzia por ser o local preferido do pai. A propriedade fica a cerca de 500 km da capital federal e tem uma pista de pouso.

Como revelou o Painel S.A., a movimentação em Brasília para o evento foi tão grande que os jatinhos disponíveis para locação se esgotaram ainda na terça-feira (12).

Após o início da festa, algumas das aeronaves precisaram sobrevoar a propriedade por cerca de 1h30 até conseguir pousar, dada a intensa movimentação. Já o retorno teria sido mais tranquilo, segundo relatam alguns dos convidados à coluna.

Como mostrou o Painel S.A., não houve hospedagem no local e, por isso, os convidados tiveram de fazer bate-volta de avião.

PÁGINAS

A escritora Helena T. recebeu convidados para o lançamento de seu novo romance, "Ilhéus", realizado no Espaço Sociocultural do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), em São Paulo, na noite de terça-feira (12).

O presidente do CIEE, Humberto Casagrande, e o empresário Antoninho Marmo Trevisan prestigiaram o evento. A jornalista e criadora da Agência de Notícias da Aids, Roseli Tardelli, o maestro Henrique Villas Boas e a cantora Mariane Claro estiveram lá.