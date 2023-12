A Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITsp, retornará aos palcos paulistanos em 2024. A nona edição do evento, que não foi realizada em 2023 porque não teve o seu projeto aprovado via Lei Rouanet no último ano do governo de Jair Bolsonaro, já está confirmada e ocorrerá de 1º a 10 de março do ano que vem.

Cena do espetáculo 'Vale da Estranheza', do suíço radicado na Alemanha Stefan Kaegi, do grupo Rimini Protokoll, que integrou a programação da MITsp, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, de 2022 - Gabriela Neeb/Divulgação

A proposta do festival, que comemorará dez anos de existência, é ter uma curadoria capaz de estabelecer o intercâmbio entre a cena teatral internacional e as produções brasileiras.

Para 2024, a mostra apresentará produções fora do eixo Europa e Estados Unidos, e enfatizar espetáculos criados no Sul Global, em países da Ásia, África e da América Latina.

Na abertura, será exibida a peça "Broken Chord [Acorde Quebrado]", da África do Sul, no Sesc Pinheiros.

Os idealizadores da MITsp são Antonio Araújo e Guilherme Marques.

Durante o último ano do governo Bolsonaro, em 2022, o Ministério do Turismo, por meio da então Secretaria Especial da Cultura, deixou de aprovar projetos inscritos para captação de verba via renúncia fiscal por meio da Lei Rouanet. Uma das iniciativas prejudicadas foi a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo.

Neste ano, com a recriação do Ministério da Cultura no governo Lula, e a liberação de recursos que tinham sido bloqueados, os organizadores da MITsp afirmam que o evento poderá ser realizado novamente.

RITMO

A cantora Marisa Monte e o sambista Zeca Pagodinho se apresentaram em evento de final de ano promovido pela Hering para convidados, no museu Pina Contemporânea, na região central de São Paulo. A atriz Tais Araújo e o ator Nicolas Prattes marcaram presença na celebração.