O Porta dos Fundos vai lançar, na segunda (25), sua nova produção: "Férias Coletivas", série que simula a dinâmica de um reality show.

Em oito episódios, com duração entre 8 e 12 minutos casa, a ideia do projeto é mostrar os bastidores do escritório do Porta. O programa vai se passar durante o recesso coletivo da produtora.

O humorista Antonio Tabet - Marlene Bergamo -2.ago.2022/Folhapress

Ed Gama, Estevam Nabote, Rafael Saraiva, Fábio De Luca e Rafa Azevedo compõem o elenco da série, que estará disponível nas redes sociais.

A produção terá participações especiais de alguns dos sócios-fundadores do Porta, como Antonio Tabet e João Vicente de Castro.

No primeiro episódio, os cinco participantes são pegos de surpresa quando estão celebrando o Natal no escritório e recebem a informação de que o reality vai começar.

O programa integra uma nova linha editorial da produtora que é focada em seus canais no YouTube, Instagram, Kwai, X, Tiktok e Facebook.

"Estamos empolgados com a nova fase editorial que estamos vivendo, para além das produções de esquetes. Ao explorarmos novos territórios, descobrimos um Porta mais versátil e amplo do que imaginávamos, com possibilidade de criação em novos lugares, plataformas e formatos'', diz Thiago Lopes, presidente do Porta dos Fundos.

TOGA

A juíza Laura de Mattos Almeida, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), Thiago Massad, participaram de um almoço de confraternização de fim de ano, na quinta (21), no Bistrô Paris, em São Paulo, oferecido pelo advogado e ex-secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo Fernando José da Costa. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur José Dian, e o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e ex-deputado Régis de Oliveira também prestigiaram o evento.