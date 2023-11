A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está de volta ao GNT, canal do grupo Globo. Ela assinou com a emissora e vai apresentar um novo programa de verão, em que entrevistará celebridades direto de uma piscina. Os atores João Vicente, Monica Iozzi, as cantoras Pocah e Linn da Quebrada e a astróloga Marcia Sensitiva são nomes já confirmados.

A atriz Fernanda Paes Lemes em desfile da estilista Helô Rocha, no Teatro Oficina, em São Paulo - Ronny Santos -8.nov.2023/Folhapress

Na Piscina com Fe Paes Leme deverá estrear no dia 15 de janeiro e terá exibição de segunda a sexta. A produção é da Panorâmica. Grávida de seu primeiro filho, a apresentadora começará a gravar a atração a partir desta segunda (20), no Rio de Janeiro.

"O programa é de verão, solar, 'astralizado'. Um bate-papo com som, bons drinks —para mim sem álcool agora [risos]— e convidados muito especiais! Vou receber pessoas que, além de serem boas de papo, adoram esta estação do ano. Afinal, a gente sabe que tem coisas que só acontecem no verão", diz ela.

Fe Paes Leme já fez outros três programas no GNT: o "Desengaveta", a partir de 2016 e que tem quatro temporadas; o "Missão Design", em 2018, e o "Viagem a Qualquer Custo", em 2019, ao lado de Luana Xavier.

ESTANTE

O fundador e presidente do Instituto Rodrigo Mendes, Rodrigo Hübner Mendes, recebeu convidados na semana passada para o lançamento do livro "O Potencial da Mudança: O Desafio de Navegar pelas Incertezas" (Companhia das Letras). O músico Gilberto Gil e o apresentador Pedro Bial estiveram presentes e participaram de uma conversa sobre a obra. O evento ocorreu no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.