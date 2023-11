O ator e comediante Fabio Porchat voltará a trabalhar como diretor em "Agora É que são Elas", peça que ele também escreve e que vai estrear no Festival de Curitiba, no ano que vem. No palco, as atrizes Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco vão encenar esquetes sobre temas do cotidiano.

O ator e humorista Fabio Porchat - Marlene Bergamo -2.ago.2022/Folhapress

Porchat não atuará no espetáculo, que tem alguns textos antigos escritos por ele na época em que estudava teatro e se apresentava ao lado do comediante Paulo Gustavo.

Após a estreia em Curitiba, a montagem deverá cumprir temporada no Rio de Janeiro. "É uma honra participar do festival, lançar a peça lá, ainda mais levando uma comédia. Feliz de voltar naqueles textos que me fizeram tão felizes", diz Porchat.

A mostra de Curitiba ocorrerá de 25 de março até 7 de abril.

Em 2024, o ator e comediante também voltará a subir aos palcos com "Histórias do Porchat", produção em que ele conta experiências divertidas, inusitadas e curiosas que viveu em suas viagens.

Neste ano, 120 mil pessoas assistiram à peça, apresentada por Porchat em turnê pela Europa e em temporada que ficou em cartaz na capital paulista —na cidade, foram 120 sessões que reuniram mais de 90 mil espectadores.

O comediante também exibiu a comédia em municípios do interior paulista, além de outras cidades do Brasil, como nas capitais Belo Horizonte, Curitiba e Belém.

TELONA

O ator Lázaro Ramos recebeu convidados, na noite de segunda (13), para o lançamento do filme "Ó Pai, Ó 2", no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca, em São Paulo. O artista volta a interpretar Roque na sequência do longa de 2007, que agora é dirigido pela cineasta e presidente da Spcine, Viviane Ferreira. O ator Edmilson Filho prestigiou o evento.