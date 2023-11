O ator Rafael Aragão, que protagonizou "O Musical Mamonas", fará o papel de Renato Aragão no espetáculo que homenageará a trajetória do humorista intérprete do personagem Didi Mocó.

Rafael é também o idealizador do projeto, que conta com direção de José Possi Neto e textos de Marília Toledo. "O Adorável Trapalhão, o Musical" está programado para estrear em abril de 2024, no Teatro Villa Lobos, em São Paulo.

Renato Aragão se encontra com o ator Rafael Aragão que vai interpretá-lo em "O Adorável Trapalhão, o Musical" - Adriano Dória/Divulgação

Ainda não está definido se Renato terá um papel na peça.

Rafael fez a primeira leitura da produção na casa do humorista, no Rio de Janeiro. Segundo o ator, o comediante se emocionou no encontro. "Esse espetáculo não é só a celebração do humor, da vida e da obra de Renato Aragão, mas também uma forma de agradecimento por tudo o que esse homem fez e faz por todas as crianças desse país. Mesmo que essas crianças tenham 40, 50, 60… qualquer idade", diz ele à coluna.

"Estou muito animado e doido para ver acontecer", afirma Renato.

Embora os dois sejam cearenses e tenham o mesmo sobrenome, eles só descobriram que podem ter algum parentesco após o início da pré-produção do musical.

A realização da montagem é da Rega Início Produções Artísticas, de Renata Alvim.

PIPOCA

A atriz Vera Holtz recebeu convidados na pré-esteia do filme "Tia Virgínia", protagonizado por ela, no Cine Marquise, na capital paulista, na semana passada. A atriz Helena Ranaldi prestigiou a sessão. O diretor do longa, Fabio Meira, passou por lá.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH