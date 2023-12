O poeta Sergio Cohn foi escolhido como curador da revista Poesia Sempre, editada pela Fundação Biblioteca Nacional. A publicação, que completou 30 anos em 2023, também passará a ter novo conselho editorial composto somente por mulheres, incluindo indígenas e negras.

Sala de acervo da Biblioteca Nacional no centro do Rio de Janeiro - Raquel Cunha/Folhapress

A nova fase da revista será marcada pelo lançamento da edição de número 41, dedicada à literatura cubana, durante a Feira Internacional do Livro de Havana. O Brasil será o país homenageado do evento, que ocorrerá entre os dias 15 e 25 de fevereiro.

A Biblioteca Nacional é a mais antiga instituição cultural brasileira. O presidente atual da instituição, Marco Lucchesi, foi indicado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após quatro anos de gestão bolsonarista.

O dirigente anterior, Luiz Ramiro Júnior, citou Olavo de Carvalho em seu discurso de posse e homenageou, no ano passado, o então deputado Daniel Silveira com a Ordem do Mérito do Livro.

A honraria, historicamente concedida a acadêmicos e intelectuais, já foi entregue a Gilberto Freyre e Carlos Drummond de Andrade. Lucchesi foi um dos agraciados, mas recusou o prêmio ao saber que a medalha também ia ser concedida a Silveira.

CONTAGEM REGRESSIVA

A cantora Claudia Leitte durante ensaio fotográfico - Nara/Divulgação

A cantora Claudia Leitte será uma das atrações da festa de Réveillon da avenida Paulista, em São Paulo. O look dela para o show será uma homenagem à própria cidade, retratando a paisagem urbana e os fogos de artifício.

Como normalmente se apresenta no Ano Novo, a artista diz que não tem superstições para a virada. "Costumo passar na estrada, com a minha banda e minha equipe, e a gente [está] sempre muito unido para fazer um show que leve para o público a positividade que a data pede", diz.