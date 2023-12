O vereador paulistano Rubinho Nunes (União Brasil) ingressou com uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura da capital, pedindo que ele seja investigado pelo suposto crime de concussão.

A acusação se refere ao episódio em que o chefe de gabinete de Boulos na Câmara, Josué Rocha, pagou em nome do parlamentar uma indenização no valor de R$ 4.800 a um fotógrafo que processou o deputado por uso indevido de uma imagem. O caso foi revelado pelo Painel.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à prefeitura, em São Paulo - Marlene Bergamo - 28.ago.2023/Folhapress

Rubinho Nunes, que é da base do atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), na Câmara Municipal de SP, argumenta que Boulos não poderia ter "utilizado a estrutura de seu gabinete para o pagamento do acordo judicial".

"Ou seja, um de seus assessores que não possui qualquer relação com a demanda quitou-a. A partir do momento em que o representado [Boulos], que é um parlamentar eleito, utiliza de assessor nomeado por ele para o pagamento de acordo judicial, resta evidente que acabou locupletando do Estado brasileiro, recebendo assim vantagem indevida, implicando assim no crime de concussão", diz a denúncia enviada ao MP-SP.

Procurado, Boulos diz, em nota, que "Josué Rocha efetuou o pagamento com recursos próprios, por ser o responsável pela coordenação da equipe de comunicação".

"O mandato de Guilherme Boulos repudia ainda a tentativa de difamação feita pelo vereador, o qual responderá judicialmente pela criminosa acusação", afirma.

Em março deste ano, Boulos publicou em sua conta no Instagram uma foto feita por André Lucas Almeida sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo. Josué era quem coordenava as redes sociais do parlamentar.

O fotógrafo processou o psolista na Justiça de São Paulo por não ter dado autorização para o uso da imagem. Em abril, um acordo entre as partes foi fechado, encerrando a ação, em que Boulos deu crédito ao autor na postagem e prometeu pagar a indenização.

O depósito foi feito por Rocha a um advogado do fotógrafo em 28 de abril. Ex-coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), ele recebe, como assessor do gabinete parlamentar, R$ 12.139,40.

CLÁSSICO

O maestro João Carlos Martins - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O maestro João Carlos Martins rege a Bachiana Filarmônica Sesi-SP em concerto de Natal, quatro dias após realizar uma cirurgia de grande porte no quadril. O músico se apresentou ao lado do cantor Péricles no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite de segunda (11).