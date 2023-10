O chefe de gabinete de Guilherme Boulos (PSOL-SP) na Câmara, Josué Rocha, pagou em nome do parlamentar uma indenização no valor de R$ 4.800 a um fotógrafo que processou o deputado federal por uso indevido de uma imagem.

Em março deste ano, Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, publicou em sua conta no Instagram uma foto feita por André Lucas Almeida sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo, no início do ano. "Moradores do litoral sofrem com água contaminada e doenças. PSOL luta pela aprovação do auxílio emergencial para as vítimas da chuva", escreveu.

Foto usada indevidamente por Guilherme Boulos em postagem no Instagram - Instagram

O fotógrafo então processou o psolista na Justiça de São Paulo por não ter dado autorização para o uso da imagem. Em abril, um acordo entre as partes foi fechado, encerrando a ação, pelo qual Boulos deu crédito ao autor na postagem e prometeu pagar a indenização.

O depósito, em 28 de abril, foi feito por Rocha a um advogado do fotógrafo. Ele é ex-coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), entidade que projetou o deputado, e um dos mais próximos aliados e amigos dele. Deve fazer parte da coordenação da sua campanha a prefeito. Como assessor do gabinete parlamentar, recebe R$ 12.139,40.

Em nota, a assessoria de Boulos afirmou que "a equipe de redes [do psolista] utilizou uma foto sem a devida autorização".

"Procurados pelo autor, buscamos um entendimento com o mesmo. Ele cobrou o preço pela utilização da imagem. Josué Rocha, coordenador da equipe, reconhecendo o erro, efetuou o pagamento", disse a nota.