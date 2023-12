O ex-prefeito de Nova York Bill de Blasio se reunirá em São Paulo com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura da capital paulista em 2024, para um debate sobre cidades.

De Blasio comandou Nova York entre 2014 e 2021. Em setembro deste ano, ele recebeu o psolista durante uma agenda nos EUA para trocar experiências de gestão em temas como urbanismo, sustentabilidade, inclusão e combate ao racismo.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à prefeitura, em São Paulo - Marlene Bergamo - 28.ago.2023/Folhapress

Pessoas próximas de Boulos relatam que os dois se deram muito bem, e que o norte-americano teria expressado apoio à sua pré-candidatura para a prefeitura paulistana —gesto, esse, que pode ser reforçado durante sua vinda ao Brasil.

O ex-prefeito e o deputado participarão de um evento organizado pelas fundações Lauro Campos e Rosa Luxemburgo, na segunda (11), em torno do tema "Desafios das Cidades Globais". O debate será aberto ao público e ocorrerá no auditório do Civi.co, em São Paulo, a partir das 18h. As vagas são limitadas.

Além do evento, De Blasio deve ser levado a conhecer uma das Cozinhas Solidárias do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) na capital paulista e se reunir com lideranças políticas e empresariais.

Boulos iniciou em maio deste ano uma série de encontros com prefeitos e especialistas em políticas públicas de grandes metrópoles do exterior. A primeira parada foi em Santiago, no Chile, onde o parlamentar se reuniu com a prefeita Iraci Hassler.

Em sua ida aos EUA em setembro, o parlamentar fez palestras nas universidades de Columbia e Harvard e se reuniu com intelectuais e especialistas em políticas públicas, além de conhecer De Blasio.