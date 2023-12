As deputadas federais Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) enviaram uma representação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF (Ministério Público Federal) pedindo a investigação e a responsabilização do ex-policial militar Evandro Bitencourt Guedes.

Guedes viralizou nesta semana após circular um trecho de uma aula em que o ex-PM ensinava seus alunos a fazerem sexo com uma mulher morta.

Ex-PM Evandro Guedes, fundador da Alfacon, viraliza minimizando pena por violar corpos de mulheres em necrotério - @lazarorosa25 no X

"Aí você está lá e vem uma menina do Pânico na TV morta. Meu irmão, com aquele 'rabão'. E ela infartou de tanto tomar 'bomba' na porta do necrotério e tu levou lá para dentro. Duas da manhã, não tem ninguém. Você bota a mão. Quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime", disse ele na ocasião, em referência ao crime de vilipêndio a cadáver.

Guedes é fundador da Alfacon, empresa que oferece cursos preparatórios para concursos públicos. A empresa diz que o ex-PM não integra mais seu quadro de funcionários, mas ele foi visto em anúncios recentes divulgados pela marca.

"Não é admissível que alguém que está na função de preparar futuros servidores públicos, ainda mais em carreiras tão sensíveis quanto aquelas ligadas à segurança pública, acredite ter o direito de se expressar nesses termos", afirmam Melchionna e Bomfim na representação enviada ao MFP.

"Não bastasse a natureza torpe e violadora de direitos por si, os atos estimulados pelo senhor Evandro Guedes constituem crime, conforme prescreve o Código Penal", seguem as deputadas federais.

Além de citar a infração de vilipêndio a cadáver, as parlamentares sugerem que o ex-PM tenha praticado incitação ao crime por supostamente instigar seus alunos à prática.

Melchionna e Bomfim pedem que a investigação e a eventual responsabilização também alcancem a Alfacon. Em nota enviada ao blog #Hashtag, da Folha, a empresa de concursos afirma que "entende a indignação demonstrada nas redes sociais, pois o vídeo foi editado de forma a parecer que o professor em questão era praticante do crime, o que não é verdade".

Ainda segundo a empresa, a íntegra do vídeo "deixa claro que se trata apenas de um exemplo fictício e caricato para ilustrar uma situação do direito penal".

Para as deputadas do PSOL, porém, o fato de a Alfacon admitir "que sua única providência diante de falas tão graves foi retirar do ar o vídeo" e que "se trataria penas de 'exemplo fictício e caricato'", como afirmado em nota, indicam que a pessoa jurídica também deve ser responsabilizada.

"As falas proferidas pelo senhor Evandro Guedes são criminosas e merecem a investigação e responsabilização nos exatos termos legais", reforçam Melchionna e Bomfim.

Procurado pela Folha para falar sobre o caso, o ex-PM não respondeu. Em uma live realizada após a repercussão do vídeo, ele minimizou a gravação, dizendo se tratar "de uma aula de direito penal" e afirmando que a narrativa consistia em uma ficção jurídica.

Em 2019, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar vídeos em que Guedes e outro professor da Alfacon, Norberto Florindo Júnior, aparecem relatando espancamentos e assassinatos que teriam cometido enquanto estavam na ativa. A investigação foi abandonada no ano seguinte.

Em maio de 2022, o Ministério Público do Paraná também abriu inquéritos, civis e criminais, para investigar a a conduta de professores e ex-professores da instituição.