A banda Capital Inicial fará o último show da sua turnê 4.0, em comemoração às quatro décadas do grupo, em São Paulo. A apresentação ocorrerá no dia 29 de junho, no Espaço Unimed, e os ingressos começarão a ser vendidos na próxima quarta (17).

Retrato dos integrantes do Capital Inicial, Flávio Lemos, Fê Lemos, Dinho Ouro Preto e Yves Passarell - Bruno Santos/Folhapress

A primeira apresentação da turnê ocorreu em 2022, na edição do Rock in Rio daquele ano na capital fluminense. Desde então, o quarteto formado por Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê Lemos e Flávio Lemos realizou cerca de 80 shows em 60 cidades do país.

MASCARADA

A cantora Ivete Sangalo apresenta a nova temporada do The Masked Singer Brasil - Maurício Fidalgo/Globo/Divulgação

A cantora Ivete Sangalo voltará a comandar o The Masked Singer Brasil a partir do próximo domingo (21), na Globo. "É a quarta temporada do programa, e a ideia é levar emoção, leveza, arte e alegria para a vida das pessoas", diz ela.

O ator José Loreto e o comediante Paulo Vieira vão estrear como jurados no reality. Eles vão se juntar a Sabrina Sato e Tais Araújo na missão de tentar adivinhar quem são os famosos que farão performances musicais fantasiados.

"Tenho certeza de que essa temporada será mágica e vai deixar muita gente feliz e envolvida nessa energia de alegria e de satisfação", afirma Ivete.

com BIANKA VIEIRA (interina), KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH; colaborou GEOVANA OLIVEIRA