Hospitais da Rede D’Or localizados em cinco estados brasileiros registraram, neste mês de janeiro, um aumento médio de 307% no número de pacientes que receberam o diagnóstico de dengue, em comparação com o mesmo período de 2023. Os atendimentos ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Sergipe e no Distrito Federal.

No estado fluminense, a maior alta proporcional foi registrada no Hospital Rios D’Or, em Jacarepaguá, na zona oeste da capital. A unidade teve um salto de 2.300% na quantidade de pacientes com a doença atendidos neste mês, quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Agentes de Endemias da Prefeitura de São Paulo durante ação casa a casa de combate à dengue no bairro Cidade Jardim, zona sul da capital - Jardiel Carvalho - 23.nov.2023/Folhapress

Já na Barra D’Or o total de casos confirmados subiu 1.250%, enquanto no Hospital Bangu houve crescimento de 1.050%, e na Copa D’Or, 500%. Todos ficam localizados na capital fluminense.

Também foram verificados aumentos do número de casos de dengue em pacientes atendidos nos hospitais Norte D’Or (690%), em Cascadura, no Hospital Samer (1040%), em Resende, e Oeste D’Or (126%), em Campo Grande.

"O crescimento é expressivo. É um indicador preocupante, especialmente se for registrada a circulação de sorotipo 3, como tem sido visto em algumas cidades, o que aumenta o número de pessoas suscetíveis à doença", afirma o infectologista David Uip, diretor nacional de Infectologia da Rede D’Or.

"Isso não ocorria há 15 anos. O risco de crescimento contínuo do número de casos nos próximos meses é real. As pessoas que já tiveram dengue no passado podem apresentar sintomas mais severos", diz ainda o ex-secretário estadual de Saúde de São Paulo.

Em São Paulo, na capital e na região metropolitana, os hospitais da rede registraram um aumento médio de 443% nos diagnósticos de dengue entre os dias 1º e 20 deste mês, na comparação com o ano passado.

O maior salto proporcional foi verificado na unidade São Luiz Anália Franco, na zona leste da capital, com um crescimento de 833% na quantidade de pacientes com a doença. Nas unidades Morumbi (zona oeste) e Itaim (zona sul), o índice subiu 520% e 385%, respectivamente.

Já no hospital da rede em São Caetano, no ABC Paulista, o total de casos confirmados aumentou 675%. Na unidade do Jabaquara a alta foi de 266%, e na de Osasco, de 245%.

Nas unidades de saúde da rede no Distrito Federal registraram um crescimento médio de 107% no número de pacientes com dengue neste ano. A maior alta proporcional foi verificada no DF Star, com 173% mais atendimentos da doença no período analisado.

Já no Hospital Santa Luzia o total de casos confirmados subiu 146%, enquanto no Santa Helena houve alta de 55%.

Ainda segundo o levantamento houve um aumento de 200% no atendimento a pacientes com dengue no Hospital São Lucas, de Sergipe, no mesmo período analisado. O Hospital Santa Cruz, no Paraná, que não atendeu nenhum caso da doença em janeiro de 2023, passou a receber pessoas com dengue neste ano.

Já em serviços hospitalares da rede localizados na Bahia e em Pernambuco houve, no geral, queda nos atendimentos. A única exceção é o Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador, que registrou alta de 133% na quantidade de pacientes com dengue.

PURPURINA

As atrizes Mariana Ximenes e Fabiana Karla compareceram ao Baile de Carnaval do Hotel Rosewood, em São Paulo, na noite de quarta-feira (24). O estilista Dudu Bertholini e a modelo Gianne Albertoni também passaram por lá.