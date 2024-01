O juiz Adler Batista Oliveira Nobre, da 9ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), determinou que a Prefeitura de São Paulo volte a realizar procedimentos de interrupção de gestação nos casos previstos em lei no Hospital Municipal e Maternidade da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista.

O serviço foi suspenso pela gestão de Ricardo Nunes (MDB) em dezembro de 2023. A decisão do magistrado atende a uma ação popular apresentada pelos mandatos da deputada federal Luciene Cavalcante da Silva (PSOL-SP), do deputado estadual paulista Carlos Giannazi (PSOL) e do vereador paulistano Celso Giannazi (PSOL).

Ato pela descriminalização do aborto na avenida Paulista, em São Paulo - Bruno Santos - 28.set.2023/Folhapress

O juiz também determinou que a unidade de saúde realize uma "busca ativa para que todas as pacientes que tiveram o procedimento cancelado sejam atendidas com brevidade, abstendo-se o hospital público, ainda, de negar o agendamento do procedimento para novas pacientes".

Segundo a gestão municipal, a paralisação seria temporária e serviria para dar lugar a cirurgias eletivas relacionadas à saúde da mulher. A prefeitura, porém, não informou quando a realização do aborto legal seria retomada no hospital.

O juiz concedeu uma alternativa. Ao invés de reativar o serviço no hospital Cachoeirinha, a prefeitura pode optar por "responsabilizar-se de promover o reagendamento do procedimento em outras unidades de saúde públicas e por encaminhar as novas pacientes e as pacientes que tiveram o procedimento cancelado (em relação às quais deve ser promovida busca ativa), sem limitação de idade gestacional, para a realização do aborto legal nas demais unidades".

Nesses casos, determinou o juiz, os procedimentos de pacientes que foram cancelados deve ser agendados pela gestão municipal no prazo de dez dias. O magistrado fixou multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento.

Em sua decisão, o juiz também ressaltou que a instituição era o único equipamento da cidade que realizava o procedimento em gestações avançadas.

"Conforme apresentado pelos autores e reiterado pelo Ministério Público, ainda que o município tenha mantido/disponibilizado o serviço e a realização do procedimento em outras unidades de saúde após a suspensão no Hospital e Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha, 'o serviço, de referência, era oferecido há cerca de 30 anos e era o único da cidade de São Paulo que não impunha limite de idade gestacional, atendendo, portanto, mulheres em hipervulnerabilidade social'", afirma a determinação.

Como mostrou a coluna, meninas e mulheres vítimas de estupro tiveram que recorrer a outros estados após o serviço ser descontinuado. No Brasil, o aborto é previsto em lei quando há risco à vida materna, em casos de estupro e de gestação de feto anencéfalo.

Na ação popular, os parlamentares afirmam que não houve "qualquer formalização do ato administrativo e motivação da suspensão do serviço de aborto legal" no hospital, "constatando a ausência de um dos elementos do ato, isto é, a motivação, tornando-o inválido".

O Ministério Público de São Paulo também se manifestou no processo, pedindo pelo retorno do serviço de aborto legal.

"Nas duas visitas técnicas realizadas pela Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar, nos 1º e 2º semestre de 2023, em nenhum momento teriam identificado problemáticas referentes ao serviço de aborto legal, não havendo qualquer remanejamento de recursos humanos ou investimentos do Hospital em relação a essa área", argumentou o órgão.

com BIANKA VIEIRA (interina), KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH; colaborou GEOVANA OLIVEIRA