A terceira edição do "Ojú – Roda Sesc de Cinemas Negros" vai estrear no Cinesesc, em São Paulo, no dia 20 de março, com exibição de filmes, debates e oficinas. A programação, que tem curadoria da roteirista e pesquisadora Viviane Pistache, seguirá até o dia 27 e ocorrerá em 14 unidades.

"Ojú", palavra que dá nome ao evento que busca destacar a produção audiovisual negra, vem do yorubá e significa "olho".

O Cinesesc, em São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

CELEBRAÇÃO

A apresentadora e modelo Luciana Gimenez compareceu à festa 300 Al Mare, realizada no Serena Hotel, em Punta Del Este, no Uruguai, na semana passada. O jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, o empresário Rodrigo Bili e a influenciadora Amanda Wikhel passaram por lá. O evento é organizado pelo grupo Te2, dos empresários Tiago Escher e Marcos Paulo Magalhães.