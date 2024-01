A editora Zahar vai lançar no próximo ano o livro "Extremos: Um Mapa para Entender as Desigualdades do Brasil", do economista Pedro Fernando Nery, atual diretor de Assuntos Econômicos e Sociais da Vice-Presidência da República.

O economista Pedro Fernando Nery - Arquivo Pessoal

A publicação, que deve chegar às prateleiras em abril, visita a situação de oito localidades brasileiras —desde o bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, até um conjunto habitacional em Teresina (PI)— para entender a desigualdade econômica e social do país.

Outro lançamento previsto para abril é um livro de memórias do ativista e antropólogo Carlos Alberto Ricardo, sócio-fundador do Instituto Socioambiental (ISA) e figura central para o movimento indigenista no Brasil, escrito pelo jornalista Ricardo Arnt .

A obra reúne histórias com o antropólogo Darcy Ribeiro, o líder indígena Davi Kopenawa e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além de remontar a coordenação de mais de 20 expedições para demarcação de terras indígenas no alto e médio rio Negro. Intitulada "Uma Enciclopédia nos Trópicos", a publicação terá prefácio de Ailton Krenak.

CONTAGEM REGRESSIVA

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), celebrou a passagem de ano na festa de Réveillon da avenida Paulista, na capital, na noite de domingo (31). A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó se apresentou no evento, que foi organizado pela gestão municipal. A secretária municipal de Cultura, Aline Torres, e o seu secretário-adjunto, Thiago Lobo, estiveram lá.