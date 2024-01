O filme "Shikun", do cineasta israelense Amos Gitai e produzido pela brasileira Ventre Studio, foi selecionado para o Festival de Berlim, premiação que será realizada de 15 a 25 de fevereiro.

O longa, que é inspirado em uma peça de teatro e mostra a vida de dez pessoas que moram em um prédio em Israel, irá integrar a mostra Berlinale Special. A produção fará a sua estreia mundial com a exibição no festival, no dia 18 de fevereiro.

A atriz Irène Jacob em cena do filme 'Shikun' - Ventre Studio/Divulgação

Em declaração à coluna, Gitai diz que o filme é "uma metáfora irônica de um país dividido em que nós, israelitas, palestinos e outros, tentamos simular como a vida pode acontecer neste microcosmo nos dias utópicos que estão por vir".

"Shikun" é protagonizado pela atriz Irène Jacob. O longa é uma produção da Ventre Studio em parceria com as produtoras CDP e Agav Films e com o produtor Jeremy Thomas.

O estúdio brasileiro, que tem apenas três anos de operação, foi fundado pelos empresários Marcos Buaiz e Celso Loducca, pelo roteirista Giuliano Cedroni e por outros nomes do audiovisual.

Além de "Shikun", o longa "Betânia", da Salvatorre Filmes e que tem co-produção da Ventre, também foi selecionado para o Festival de Berlim. Ele integrará a mostra paralela Panorama. O filme narra a trajetória de uma mulher que decide se mudar de uma área isolada dos Lençóis Maranhenses após a morte do marido.

No ano passado, a produtora brasileira ingressou também no formato de séries com "João Sem Deus", que contou com o ator Marco Nanini no papel do líder religioso acusado de assédio e crimes sexuais.

Para 2024, o estúdio irá gravar, em parceria com a Disney, "100 Dias", longa baseado no livro homônimo de Amyr Klink. Com direção de Carlos Saldanha, o filme mostrará a travessia do navegador num barco a remo desde a África até o Brasil.

PIPOCA

Os atores Giulia Benite e Rafa Muller, que integram o elenco do filme "Chama a Bebel", receberam convidados para a pré-estreia da produção, realizada no Cinemark do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na terça (9). O cineasta Paulo Nascimento, que assina a direção do longa, também esteve lá.