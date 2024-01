O ator e diretor Junior Vieira e o escritor René Belmonte estão desenvolvendo o roteiro de um filme que será produzido pelo cineasta Fernando Meirelles para a HBO neste ano.

O longa, que ainda não tem um título definido, vai se desenrolar dentro de duas comunidades cariocas e terá uma trama de ação. A direção ficará sob a responsabilidade de Jeferson De.

O ator e diretor Junior Vieira - Roney Lucio/Divulgação

Junior Vieira protagoniza o filme "O Último Animal", que estreou no fim do ano passado em Portugal. Ele também foi diretor-assistente de "Nosso Sonho", cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha.

TERCEIRO SINAL

O ator Eduardo Martini recebeu convidados para a estreia do monólogo "Clô, Pra Sempre", em que homenageia o apresentador e estilista Clodovil Hernandes, realizada no teatro União Cultural, em São Paulo, no sábado (6). As atrizes Catita Soares e Priscila Camargo estiveram lá.