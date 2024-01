O quadrinista Mauricio de Sousa fará uma participação especial no longa "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", novo live-action da franquia. Ele poderá ser visto em uma cena como o porteiro que recebe os personagens da turma para o seu primeiro dia de aula no ensino médio.

O quadrinista Mauricio de Sousa em cena do novo longa "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" - Divulgação

"O sucesso dos live-actions da turminha clássica foram especiais, mas muitos fãs nos cobravam o live-action da Turma da Mônica Jovem. Posso dizer que, como eu, vão se emocionar, porque atores, direção e produção estão espetaculares", diz Mauricio, ao falar sobre a obra.

Dirigido por Mauricio Eça, o filme tem estreia marcada para o dia 18 deste mês. O elenco contará com a presença dos atores Sophia Valverde, Xande Valois, Bianca Paiva, Théo Salomão e Carol Roberto.

O longa é produzido pela Bronze Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções, tendo a Rubi Produtora como produtora associada e a Imagem Filmes como distribuidora.

TERCEIRO SINAL

O ator Eduardo Martini recebeu convidados para a estreia do monólogo "Clô, Pra Sempre", em que homenageia o apresentador e estilista Clodovil Hernandes, realizada no teatro União Cultural, em São Paulo, no sábado (6). As atrizes Catita Soares e Priscila Camargo estiveram lá.