Nomes de crianças, jovens e idosos israelenses sequestrados pelo grupo terrorista Hamas foram bordados em um vestido que será usado no próximo domingo (28) por Ida Sztamfater, presidente do projeto AmigoH da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein e esposa do presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Cláudio Lottenberg.

Manifestantes seguram cartazes pedindo o retorno dos reféns durante protesto em frente à casa do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu - Ahmad Gharabli - 22.jan.2024/AFP

Além dela, outras 15 mulheres usarão vestidos em protesto pela situação dos reféns, levados há mais de cem dias. Os modelos serão exibidos durante a cerimônia pelo Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto que será realizada na sinagoga da CIP (Congregação Israelita Paulista), na capital.

Sobreviventes do Holocausto e autoridades civis, religiosas e comunitárias participarão da solenidade. Uma homenagem às vítimas dos ataques de 7 de outubro está prevista, e sete velas serão acesas em sua memória.

MODERNISMO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prestigiou a estreia do espetáculo "Tarsila, a Brasileira", no Teatro Santander, na noite de quarta (24), em São Paulo. A autora e o diretor da peça, José Possi Neto e Anna Toledo, estiveram lá. A diretora Luciana Ramanzini e a mulher, a atriz Vera Zimmermann, compareceram.