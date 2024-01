Os magistrados convidados para uma viagem a Israel promovida por duas entidades judaicas derem início nesta terça (23) ao cronograma de visitas. A lista de confirmados, até então, vinha sendo mantida sob sigilo pela StandWithUs Brasil e pela Conib (Confederação Israelita do Brasil), organizadoras da comitiva.

Ao todo, oito ministros e desembargadores embarcaram na viagem, que tem como objetivo apresentar a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas a partir da perspectiva israelense. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça é o único integrante da mais alta corte do país presente.

Ministros e desembargadores brasileiros são recebidos pelo presidente do Parlamento de Israel, Amir Ohana, em visita à Casa; eles foram acompanhados pelo presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst, e pelo vice-presidente da Conib, Luiz Kignel - Noam Moskowitz/Knesset Press Office

Ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Sebastião Alves dos Reis Júnior, Marco Aurelio Bellizze Oliveira, Antonio Saldanha Palheiro e Ricardo Villas Bôas Cueva integram a comitiva. O vice-presidente do STM (Superior Tribunal Militar), José Coêlho Ferreira, também viajou ao país.

O desembargador federal Marcus Abraham, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e o desembargador Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, completam a lista de convidados.

O grupo visitou nesta terça o Knesset, o Parlamento de Israel, e se reuniu com o presidente da Casa, Amir Ohana. Os magistrados estão sendo acompanhados pelo presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst, e pelo vice-presidente da Conib, Luiz Kignel, anfitriões da viagem.

Os ministros e os desembargadores ainda terão encontros com sobreviventes dos ataques de 7 de outubro, conhecerão comunidades afetadas pelo conflito e irão ao Supremo Tribunal de Israel —visita essa que, como mostrou a coluna, ocorrerá sob a polêmica reforma judicial de Binyamin Netanyahu.

A viagem dos magistrados foi alvo de controvérsia por não contemplar a visão palestina sobre a guerra. O roteiro não prevê passagens pela Cisjordânia ou pela Faixa de Gaza.

Além disso, todos os gastos dos participantes serão custeados integralmente por entidades que apoiam um dos lados do conflito, ou seja, Israel.

Em nota, a StandWithUs Brasil e a Conib descartam qualquer atipicidade. "A viagem de caráter técnico foi custeada integralmente por ambas as instituições, assim como muitas outras do mesmo tipo que foram organizadas anteriormente nos últimos anos, com diversas personalidades de vários setores do Brasil", afirmam.

Na semana passada, um dos magistrados convidados afirmou à coluna que não recebeu convite para ir a Gaza, mas que se recebesse, iria. O território, porém, está bloqueado por Israel, e ninguém entra ou sai sem sua autorização.

CORTINAS ABERTAS

Os atores e diretores André Curti e Artur Luanda Ribeiro receberam o público para a estreia da peça "Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes", no Teatro Vivo, em São Paulo, realizada na semana passada. A atriz e produtora Nabi Pacheco e o produtor de teatro Sérgio Saboya estiveram lá.