A apresentadora Karine Alves, 41, cobriu in loco a Copa do Mundo do Qatar e as Olimpíadas de Tóquio, mas afirma que o maior desafio da sua carreira está prestes a ocorrer: a transmissão dos desfiles das escolas de samba pela Globo. "Pensando o quanto o Carnaval é intenso, nas mulheres que já cumpriram essa função, como a Fátima Bernardes e a Maju Coutinho, e na responsabilidade exigida, será o principal frio na barriga que eu já senti", diz ela à coluna.

A apresentadora Karine Alves

A estreia ocorrerá em dose dupla. Diferentemente de outras edições, quando a emissora escalava um casal de apresentadores para o evento do Rio de Janeiro, e outro para São Paulo, neste ano o comando da atração nas duas cidades ficará a cargo de um mesmo trio. Além de Karine, Alex Escobar e Milton Cunha farão a transmissão dos desfiles.

"Eu fiquei em êxtase quando soube [que transmitiria no Rio e na capital paulista]. E pensei: 'Não é sorte, é trabalho’. Porque a gente tem a mania de colocar na conta da sorte, mas é reconhecimento também", afirma. Karine entrou no Grupo Globo em 2020 e tem tido uma trajetória de ascensão na cobertura esportiva do canal.

Ela diz não se preocupar com comparações com outros nomes que já comandaram a transmissão. No ano passado, quando ela foi anunciada para o trabalho, alguns internautas disseram que preferiam Mariana Gross, apresentadora do telejornal RJ1, para a função. A jornalista é conhecida por amar Carnaval e por outras coberturas da folia carioca.

"Quando eu vi as pessoas falando da Mari, pensei: 'Olha esse trabalho maravilhoso que ela conseguiu fazer e que as pessoas estão reconhecendo", diz.

"Tenho muita humildade para entender que o público não me conhece hoje como comunicadora de Carnaval. Encaro esse desafio como uma possibilidade de mostrar que também posso entregar esse entretenimento com essa emoção que elas enxergam na Mari, e que eu estou com muita vontade de mostrar isso na avenida", completa.

Karine conta, inclusive, que pegou dicas com Gross e também com Maju Coutinho. "Não enxerguei pelo lado da comparação. Acho que cada uma tem a sua personalidade, suas conquistas e seu brilho. Não vou alimentar de jeito nenhum uma rivalidade feminina", diz.

Embora seja sua primeira vez nos desfiles do Rio e de São Paulo, Karine diz ser apaixonada pelos festejos e conta que já trabalhou como repórter na cobertura do Carnaval de Porto Alegre, cidade onde nasceu e começou a sua carreira.

Ela revela ainda ter uma ligação especial com a festa carioca. Cantora nas horas vagas, Karine chegou a gravar, ao lado de Xande de Pilares, uma música que concorreu para ser o samba da Mangueira no Carnaval de 2022. A canção acabou não sendo a vencedora na disputa.

"Perdemos, mas perdemos para o samba que era tão bom quanto", comenta. A escolhida naquele ano foi a composição de Moacyr Luz, Bruno Souza, Leandro Almeida e Pedro Terra.

Karine afirma também não temer possíveis críticas e ataques que possa receber pelo seu trabalho na apresentação dos desfiles.

A jornalista lembra que, em 2020, meses após ser contratada pelo Grupo Globo para trabalhar no SporTV, ela teve a difícil missão de assumir o comando do programa Troca de Passes após a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues, vítima de trombose venosa cerebral decorrente da Covid-19.

"Recebi muitos haters naquele momento. As pessoas me comparavam com ele o tempo todo, falavam que eu queria imitá-lo. Foi difícil, mas aprendi muito", relata. "Eu conheci o Rodrigo, ele era um grande amigo. Pensei: 'Preciso honrar o nome dele e dar a minha identidade para esse programa. E foi o que eu fiz."

Para a transmissão do Carnaval, Karine diz estar estudando bastante para conhecer o que cada escola irá levar para a avenida. Na semana passada, ela visitou os barracões das agremiações de São Paulo, e nesta semana, fará o mesmo com as escolas do Rio.

"Qual é a minha função como comunicadora? É facilitar para as pessoas o entendimento desses enredos. Não é simplesmente chegar ali e ler um resumo. Não é isso", afirma. "Nós vamos assistir juntos com o público e temos também que passar a emoção que estamos sentindo."

