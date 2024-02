O empresário Alexandre Correa ingressou com uma ação judicial pedindo que sua ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann, pague mensalmente para ele a quantia de R$ 42,3 mil. Ele também requer que o seu plano de saúde seja reativado por ela.

A apresentadora Ana Hickmann e o empresário Alexandre Correa em evento no Villagio JK, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 19.jun.2019/Folhapress

No processo, os advogados de Correa afirmam que o empresário está sem receber "qualquer ganho para manutenção de suas despesas ordinárias de sobrevivência" desde que foi retirado da administração das empresas que possui em sociedade com Ana, que seriam a sua única fonte de renda.

Correa também diz "não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento" e pede a concessão de justiça gratuita.

Procurado, o advogado da apresentadora, Henrique Ávila, afirma que é um "escárnio, chicana e ato grotesco de assédio processual o que o ex-marido tenta fazer na Justiça para atingir Ana Hickmann".

"Agora quer que ela lhe pague pensão, mesmo a tendo agredido fisicamente e desviado seus bens de forma fraudulenta. Já inventou inúmeras histórias, todas rejeitadas pelo Ministério Público e pela Justiça. A única vítima deste caso é a Ana", afirma ele.

Na ação, os advogados do empresário afirmam que ele está morando em um apartamento de 34 metros quadrados, "sem ar-condicionado" e com custo de R$ 4.000. "Outrossim, [ele] deve arcar com despesas tais como IPTU, energia, internet, celular, diarista, pedágio, gasolina, alimentação etc., algo em torno de R$ 30 mil."

"Logo, indispensável que neste momento de recomeço, com todo seu patrimônio concentrado nas mãos da requerente [Ana Hickmann], merece o autor receber mensalmente a quantia de 30 salários-mínimos [R$ 42.3 mil], além de ter reativado seu plano de saúde, notadamente enquanto não ocorrer a partilha de bens", diz trecho da ação.

Para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, os representantes de Correa alegam que, embora o imposto de renda do empresário de 2023 aponte ganhos financeiros, esses recursos já teriam se esgotado devido ao "elevado padrão de vida" que era mantido por ele e por Ana Hickmann.

Diz ainda que, diante da "crise financeira amplamente noticiada na mídia", Correa contraiu diversos empréstimos para saldar dívidas pessoais e societárias, em um montante de aproximadamente R$ 40 milhões, o que demonstraria seu "cenário de penúria financeira".

A ação afirma ainda que o carro de Correa, um Mitsubishi modelo Triton Sport HSE, avaliado na época de sua compra em R$ 273 mil, é financiado e está com parcelas em atraso. "Além disso, atualmente constitui o único meio de locomoção pessoal que dispõe o Requerido, fora que integra a meação do casal que será objeto de partilha."

Em 11 de novembro do ano passado, a apresentadora denunciou o então marido por lesão corporal e violência doméstica. Desde a data, os dois romperam a relação.

Posteriormente, ela ingressou com uma notícia-crime em que pede que Alexandre Correa seja investigado pelos crimes de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.

Como revelado pela coluna em 14 de fevereiro, um parecer técnico pericial que foi entregue a Ana Hickmann afirma que o empresário transferiu R$ 41,8 milhões da empresa da qual ambos eram sócios, a Hickmann Serviços Ltda., para suas contas particulares.

Atesta ainda que os saques foram ocultados na contabilidade da empresa, numa "manipulação" para enganar sócios e credores.

O laudo, que tem 34 páginas e sete anexos, é assinado pelo perito Cláudio Wagner, reconhecido pela ampla experiência em processos criminais. Os dados foram apresentados à Justiça pelo advogado da apresentadora, Fernando José da Costa.

Na ocasião, o advogado Enio Martins Murad, que representa Correa, disse que a apresentadora "não conseguiu provar nada do que alega" e que suas afirmações são "falsas".