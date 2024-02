O presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, desembarcou no Brasil nesta semana para promover a campanha eleitoral do Partido Socialista (PS) junto à comunidade portuguesa e luso-brasileira que vive no país.

As eleições legislativas estão marcadas para o dia 10 de março. Cerca de 20% da população portuguesa mora no exterior e está apta a eleger representantes do círculo eleitoral nomeado como "Fora da Europa".

O presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, em agenda no Brasil - Divulgação

Na sigla socialista, Santos Silva lidera o grupo de de candidatos que disputam o voto desse segmento, sendo chamado de "cabeça de lista". Nesta passagem pelo Brasil, o parlamentar cumpre agendas nas cidades de São Paulo, Santos e Campinas.

Na quarta (21), o presidente da Assembleia da República visitou a Casa de Portugal de Campinas, no interior paulista. Nesta quinta (22), ele foi à Câmara Portuguesa, na capital paulista, e à Casa de Portugal de São Paulo. Uma reunião no Sindicato da Panificação também estava marcada.

Santos Silva é filiado ao Partido Socialista desde 1990 e já chefiou os ministérios da Cultura e dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

No sistema luso, os eleitores não votam diretamente nos políticos, mas sim nos partidos, que definem previamente suas listas de candidatos.

As eleições do próximo mês foram convocadas após a renúncia do premiê António Costa em meio a uma investigação de corrupção no centro do governo.

HOMENAGEM

O jornalista, crítico de TV e colunista da Folha Mauricio Stycer recebeu convidados para o lançamento do livro "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", escrito por ele e pelo também jornalista Artur Xexéo, morto em 2021. O evento foi realizado na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em São Paulo, na terça (20). A atriz Ilana Kaplan esteve lá. O arquiteto Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, também compareceu.