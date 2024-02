Presente no primeiro dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo, o ator Babu Santana lamentou a perseguição e o afastamento ocorridos com Davi no BBB 24.

"O que acontece com ele no confinamento acontece em todo canto, na escola, no trabalho, nas ruas. É muito triste e estamos lutando, acredito na vitória dele", falou à coluna.

Babu Santana no desfile das escolas de samba de SP - Ronny Santos/Folhapress

Na opinião do ator, movimentos negros são importantes para dar luz a bandeiras "que nunca podem perder a força".

"Esses movimentos têm andado a passos largos para grande ocupação de espaços, mas é algo que não para. Temos que entender que vai sempre acontecer [racismo] e temos de estar preparados e ter paciência, a luta é de muito tempo", reflete.

"Racismo tem no mundo todo, não só no BBB", finaliza o ator e ex-participante do reality, que em 2024 deverá ser visto nas séries do Globoplay "Os Outros" e "O Jogo que Mudou a História".