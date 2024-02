O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), virou a cara ao ser questionado pela coluna sobre a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser preso.

Ele não comentou o assunto e seguiu tirando fotos e atendendo pessoas dentro do camarote mantido pela gestão municipal no Sambódromo do Anhembi, neste sábado (9).

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) com a esposa Regina Carnovale Nunes - Ronny Santos/Folhapress, BERGAMO

A coluna foi repreendida por assessores de Nunes pela insistência no tópico. Em conversa com jornalistas no início da noite, o prefeito se limitou a dizer que tem "plena confiança nas instituições do nosso país e no nosso Judiciário".

"O que eu estou fazendo é ‘prefeitar’," afirmou ele. Nunes é o candidato apoiado por Bolsonaro na capital paulista, mas tampouco quis comentar se as operações da Polícia Federal poderiam afetar a corrida eleitoral.

"Essas questões relacionadas a eleição vão ser mais para frente", seguiu.