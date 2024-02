Uma casa vazia na rua Sampaio Vidal, na região dos Jardins, em São Paulo, virou motivo de preocupação entre moradores do bairro após uma vizinha do imóvel contrair dengue.

A AME Jardins, associação de moradores da região, teme que a piscina do casarão, que está com água parada, seja um espaço propício para a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Casa na região dos Jardins preocupa moradores e gera briga entre vizinhos - AME Jardins/Divulgação

O grupo quer que o dono do imóvel cimente a área da piscina para evitar problemas similares no futuro. Os moradores fizeram fotos do espaço com um drone e denunciaram a situação à Prefeitura de São Paulo —eles afirmam que o proprietário da casa não estava aberto ao diálogo após as denúncias terem sido encaminhadas a ele.

Procurada pela coluna, a Secretaria Municipal de Saúde diz que realizou duas vistorias na casa, nos dias 22 e 23 deste mês, após o recebimento das reclamações.

A pasta afirma que o proprietário foi notificado na segunda-feira (26) e tem 30 dias para realizar a limpeza do terreno. Caso o serviço não seja realizado, será cobrada uma multa.

À coluna, o dono do imóvel, o empresário Márcio Barboza, rechaça as acusações dos vizinhos. Ele diz que sempre se colocou à disposição da associação, afirma que a casa passa por manutenção frequente e que a piscina tem cloro.

Ele confirma a visita da vigilância sanitária, mas, diferentemente do informado pela secretaria, diz que não foi encontrada qualquer situação de risco.

O empresário afirma que a piscina do imóvel está em situação regular e que os fiscalizadores teriam apenas passado instruções sobre um ralo entupido.

Como mostrou a Folha, casarões abandonados de Alto de Pinheiros também viraram criadouros do mosquito da dengue.

O município de São Paulo soma duas mortes por dengue em 2024. O segundo caso foi registrado no último dia 8, mas a causa só foi confirmada agora.

Em todo o estado, a doença matou 19 pessoas desde o início do ano, segundo dados atualizados nesta terça-feira (27) pela Secretaria de estado da Saúde. São 108 óbitos em investigação.

Até o último 24, ao término da oitava semana epidemiológica, foram 104.101 casos confirmados de dengue no estado de São Paulo, alta de 130% em comparação com o mesmo período de 2023, ano em que o país bateu recorde de mortes pela doença no país.