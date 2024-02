Cidade de São Paulo confirma segunda morte por dengue

São Paulo

O município de São Paulo teve sua segunda morte por dengue em 2024. O caso foi registrado no último dia 8, mas a causa só foi confirmada agora.

A vítima, segundo painel de monitoramento do governo estadual, era uma mulher com idade entre 50 e 64 anos. Ela apresentou sintomas no dia 1º de fevereiro e morreu uma semana depois.

Pacientes são atendidos na UPA 26 de Agosto, na região de Itaquera, em São Paulo - Ronny Santos/Folhapress

No início do mês, a capital já havia registrado a morte de um morador da zona leste aos 72 anos.

Em todo o estado, a doença matou 19 pessoas desde o início do ano, segundo dados atualizados nesta terça-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde. São 108 óbitos em investigação.

Até o último 24, ao término da oitava semana epidemiológica, foram 104.101 casos confirmados de dengue no estado de São Paulo, alta de 130% em comparação com o mesmo período de 2023, ano em que o país bateu recorde de mortes pela doença no país.

No ano passado, o patamar de 100 mil casos só foi atingido na semana epidemiológica 12, encerrada em 25 de março.