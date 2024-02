Rio de Janeiro

Depois de passar 15 dias em Salvador e aproveitar o Carnaval baiano, o ator Humberto Carrão participa na noite desta segunda (12) dos desfiles das escolas de samba na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ele vai desfilar pela Mangueira, escola que homenageará a cantora Alcione. "Sou um mangueirense apaixonado, amo desfilar, é sempre uma experiência incrível", diz.

Na foto, o ator Humberto Carrão - Marlene Bergamo/ Folhapress

Antes da apresentação da Verde e Rosa, Humberto Carrão prestigia os outros desfiles da frisa do camarote Folia Tropical. Ele afirma que teve um "Carnaval intenso" em Salvador e despistou sobre rumores de que estaria se envolvendo com a atriz Grazi Massafera ou com Duda Santos, com quem contracenou em "Renascer".

"Tem rumor para tudo. As pessoas estão meio malucas. Estou solteiro", diz. "Estou curtindo o Carnaval e aproveitando a vida", completa. A presença de Grazi é esperada para o mesmo camarote em que está o ator. Carrão também diz que "foi muito feliz" na capital baiana curtindo os cortejos de blocos afros, como Filhos de Gandhy e o Olodum.

"São espetáculos de beleza". O ator comentou ainda que fazer o personagem José Inocêncio, de "Renascer", foi um dos seus trabalhos mais marcantes. "É uma novela muito linda, as pessoas ficaram tocadas e eu também fiquei fazendo e assistindo."