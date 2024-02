A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já é discutida de forma aberta por aliados. O ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo e acusado pela Polícia Federal de ajudar integrantes do governo Bolsonaro de planejarem um golpe no Brasil em 2022, disse na quinta (8) que Bolsonaro será preso. E que não deveria ter voltado ao país.

O ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo Filho - Divulgação

DATA CERTA

"A essa altura, ninguém duvida que [a prisão do ex-presidente] é uma questão de quando, e não mais uma questão de 'se'", diz o neto do ex-ditador em vídeo de seu canal no YouTube.

NÚCLEO MILITAR

Figueiredo é acusado pela PF de integrar o grupo que planejou um golpe, participando do núcleo que tinha como missão incitar militares a aderirem à subversão.

NÚCLEO 2

Nessa missão, segundo a PF, ele atuou "no contexto de propagação de desinformação golpista e anti-democrática".

RELATÓRIO

Figueiredo, por exemplo, divulgava na Jovem Pan o nome de comandantes militares que estavam indecisos de aderir ao golpe em 2022.

BOCA FECHADA

Um dos alvos da operação da PF deflagrada na quinta (8), ele foi proibido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de manter contato com outros investigados.

TELA

O artista plástico Newton Mesquita recebeu convidados como a jornalista Lorena Calábria para a abertura da sua exposição "Desígnio", na noite de quarta (7). O casal de atores Carlos Alberto Ricelli e Bruna Lombardi compareceu ao evento, realizado no Museu de Arte Brasileira da Faap, em São Paulo. O maestro Júlio Medaglia também marcou presença.