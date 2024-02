O Itaú Cultural, localizado na avenida Paulista, em São Paulo, irá receber o novo projeto da atriz e dramaturga Janaína Leite. Intitulado "Deeper", o trabalho une realidade virtual e teatro. Para ver a instalação, o público é convidado a usar óculos 3D.

Dentro da proposta, o espectador transita por câmaras e corredores com provocações sobre a vida, a morte e a pornografia. O projeto, feito em parceria com a plataforma anitya.space, foi apresentado em festivais internacionais e agora desembarca no Brasil.

'Deeper', de Janaína Leite, foi apresentado em festival em Santiago, no Chile - Janaína Leite/Divulgação

A temporada no Itaú Cultural ocorrerá entre os dias 5 a 10 de março, com nove sessões diárias. A experiência pode ser feita em até 60 minutos.

Janaina Leite recebeu o Prêmio Shell em 2020 por "Stabat Mater". Na peça, a diretora levou ao palco um ator pornô e a própria mãe, Amália Fontes Leite, com mais de 70 anos, para discutir a relação do feminino com o erotismo e a maternidade.

HOMENAGEM

O jornalista, crítico de TV e colunista da Folha Mauricio Stycer recebeu convidados para o lançamento do livro "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", escrito por ele e pelo também jornalista Artur Xexéo, morto em 2021. O evento foi realizado na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em São Paulo, na terça (20). A atriz Ilana Kaplan esteve lá. O arquiteto Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, também compareceu.