Membros da companhia do Teatro Oficina farão uma participação especial no desfile do bloco comandado por Daniela Mercury, na capital paulista, no próximo domingo (18). Atores vão estar caracterizados com personagens de peças dirigidas por Zé Celso, um dos fundadores do grupo, que morreu no ano passado.

Daniela Mercury, na 27º edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ - Folhapress

A trupe também irá fazer uma intervenção a favor do parque do Rio Bexiga, na região central de São Paulo.

A implantação do espaço era um sonho do diretor Zé Celso. Por mais de 40 anos, ele travou uma briga com o apresentador Silvio Santos, que é dono do terreno ao lado do Oficina e quer construir no local três prédios de uso comercial e residencial.

Em dezembro do ano passado, um acordo do Ministério Público de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo tornou a criação do parque mais próxima de virar realidade.

O acordo definiu a destinação de R$ 51 milhões para a implantação do parque do Rio Bexiga. A verba é proveniente de um acordo judicial com a Uninove e deve ser usada de forma prioritária para a aquisição ou desapropriação do terreno de Silvio Santos, de 11 mil metros quadrados situado entre as ruas Jaceguai, Abolição, Japurá e Santo Amaro.

O saxofonista Esdras Nogueira apresentou um show de releitura do disco "Transa", do cantor e compositor Caetano Veloso, no Blue Note, na capital paulista, na noite de quinta-feira (15). O guitarrista Marcus Moraes esteve lá. O designer e podcaster Oga Mendonça compareceu.