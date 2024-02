Rio de Janeiro

Longe da TV desde a novela "Travessia" (Globo), a atriz, influenciadora e ex-BBB Jade Picon diz ter recebido algumas sondagens para novas produções, mas que decidiu não ouvir nenhuma proposta.

A atriz Jade Picon no Camarote N1, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro - Ana Cora Lima/Folhapress

"Quis estudar, quis me aprofundar. Acabei de fazer um curso de imersão em atuação e quero fazer outros", afirmou ela, que nesta madrugada de segunda-feira (12) curte a folia no Camarote N1, na Sapucaí, no Rio.

Jade ainda falou sobre a possibilidade de desfilar em uma escola de samba. "Não agora [risos]. No momento, só me vejo assistindo todas as escolas, que a cada ano fazem um trabalho mais lindo ainda."