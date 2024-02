Rio de Janeiro

É Carnaval, o clima é de festa, mas uma notícia recente deixou Vik Muniz "completamente chocado": a decretação de prisão de Daniel Sikkema pela Justiça.

Ele é apontado como mandante do assassinato de Brent Sikkema, seu ex-marido. Amigo de Vik, Brent era coproprietário da galeria Sikkema Jenkins & Co, no bairro nova-iorquino do Chelsea, e um dos nomes mais celebrados da cena artística mundial.

O artista plástico Vik Muniz na primeira noite de desfiles do grupo especial na Marquês de Sapucaí, no Rio - Cleo Guimarães/Folhapress

"Amigo, não. Ele era muito meu amigo", conta Vik no Camarote Arara, no primeiro dia de desfiles do grupo especial na Marquês de Sapucaí, no Rio.

Brent e o artista se conheciam havia mais de 15 anos, e o mandante do crime que matou seu amigo frequentava a sua casa. "Isso é surreal, o cara sentou no meu sofá. Era uma pessoa tranquila, educada. Não dava para imaginar uma coisa dessas."

O artista plástico chegou a prestar depoimento à policia logo depois da morte de Brent. Perguntaram se ele achava que alguém teria motivos para assassiná-lo. "Eu disse que não. Ele era muito alegre e querido, tratava a Michelle Obama do mesmo jeito que tratava a minha mãe."