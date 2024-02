Rio de Janeiro

Campeã em 2016 com o enredo sobre os seus 50 anos de carreira, Maria Bethânia voltou à Sapucaí oito anos depois para desfilar de novo na Estação Primeira de Mangueira. "A Mangueira me chamou e eu vim", comentou já subindo no primeiro carro da escola no enredo que homenageava Alcione.

Amiga da Marrom, a cantora baiana teve sua participação mantida em suspense. Sua chegada pela lateral da pista foi tão rápida que os só os componentes a viram antes de subir ao palco.

"Não ficaria de fora desta homenagem a minha amiga", disse com o carro em movimento.

A cantora Maria Bethânia participa do desfile da Estação Primeira de Mangueira que homenageia sua amiga, Alcione - Ana Cora Lima - 12.fev.2024/Folhapress

Bethânia acenou para o publico do setor 1, colocou a mão no coração ao ouvir os gritos de "rainha" e "maravilhosa" e ainda cantou alguns musicas de Alcione como "Não Deixa o Samba Morrer" e "Você Me Vira a Cabeça".