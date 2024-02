Rio de Janeiro

Com um look todo dourado, Grazi Massafera chegou ao camarote Folia Tropical, na noite desta segunda (12), na Sapucaí, ao lado da família. "Foram eles que me animaram para vir. Estou trabalhando muito, estou cansada", diz ela.

Grazi está gravando a novela "Dona Beja", uma das principais apostas da HBO para o Brasil. "Está pesado [o ritmo]", afirma.

Acostumada a gravar e já ver o resultado no ar, a atriz diz que é uma experiência diferente não assistir nada do que tem feito. "Nem tempo para ver eu tenho, porque poderia ver alguma coisa na edição. Mas tenho trabalhado 12 horas por dia", explica.

Grazi Massafera no camarote Folia Tropical na segunda noite de desfile do Grupo Especial do Rio na Sapucaí - Adão - 12.fev.2024/AgNews

Ex-participante do BBB, Grazi diz que tem acompanhado trechos do reality pelas redes sociais e revelou a sua torcida por Davi. "Postei no meu Instagram a minha mãe falando [sobre o assunto]. A gente torce para o Davi", relata. Na publicação, a mãe da atriz diz ser fã de Davi por ele ser "um menino bom" e acrescenta que os outros participantes estão perseguindo ele.

Questionada sobre o fato de Humberto Carrão estar no mesmo camarote que ela, Grazi não quis se manifestar —há rumores de que eles estariam vivendo um romance. "Meu Deus. Eu não vou nem te falar", despistou.