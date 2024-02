Rio de Janeiro

E a rainha do Copacabana Palace este ano é… Silvia Braz. Não a conhece? Muita gente presente à festa se Carnaval do hotel também não.

Quando passou, apressada, para "tomar um ar" num salão reservado, convidados se perguntavam quem era aquela mulher inegavelmente linda, em uma roupa justa e brilhosa, com muitas fendas.

A influenciadora Silvia Braz, rainha do Baile do Copa, no Rio de Janeiro, neste sábado (10) - Marlene Bergamo/Folhapress

Silvia, 43, é uma influencer no mercado de luxo —e foi escolhida para ocupar o posto justamente por isso. "Ela e uma ‘key opinion leader’ [formadora de opinião, em tradução livre] e uma super hóspede", justifica o gerente de comunicação do Copa, Cassiano Vitorino. Ele a convidou para ser a rainha num café da manhã à beira da piscina. "A Silvia vive aqui, é uma justa homenagem."

Com 1,5 milhão de seguidores no Instagram, é desenvolta frente à câmera do celular do repórter que a entrevista. Fala às vezes na terceira pessoa, como Pelé, e, sem que seja perguntada, cita nominalmente cada um que colaborou com seu look. Do autor do vestido que a deixa "quase pelada" ao maquiador que deu "um truque" para que seus peitos não aparecessem demais.

Perguntada se ficou surpresa com o convite para ocupar o posto geralmente reservado a modelos e atrizes de primeiro escalão da TV (Grazi Massafera, Marina Ruy Barbosa, Sabrina Sato, Luiza Brunet, Luana Piovani, DeborahSecco e por aí vai), Silvia diz que não. Nem um pouco. "É a prova do protagonismo da internet", afirma.