Foram tantas idas e vindas que pode ser difícil acompanhar o relacionamento de Carla Diaz e Felipe Becari.

Na noite deste sábado (10), no entanto, Becari, secretário municipal de Esportes de São Paulo, afirma que os dois não estão mais juntos. Ele acompanha os desfiles das escolas do grupo especial da cidade, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital.

O secretário municipal de Esportes de São Paulo, Felipe Becari, no Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (10) - @felipebecari no Instagram

"Não falo muito mais da minha vida pessoal. Torço muito por ela, mas estou aqui só para descansar um pouco", diz ele à coluna.

Ele e a atriz começaram a namorar em dezembro de 2021. Em novembro de 2022, Becari pediu a mão da intérprete de Suzane von Richthofen em noivado. Em julho de 2023, veio o primeiro término. Desde então, houve rumores de que o ex-casal reatou duas vezes e rompeu outras duas.