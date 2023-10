Onde ver 'A Menina que Matou os Pais: A Confissão', sobre Suzane Von Richthofen

São Paulo

Depois de lançar dois longas sobre o assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, um do ponto de vista dela e o outro, de seu namorado, Daniel Cravinhos, o Amazon Prime Video disponibiliza agora um terceiro.

Cena de 'A Menina que Matou os Pais - A Confissão' - Divulgação

"A Menina que Matou os Pais: A Confissão" mostra como a polícia chegou à conclusão de que o casal era culpado pelo crime. Com Carla Diaz e Bárbara Colen no elenco, e direção de Mauricio Eça.

Amazon Prime Video, 16 anos

Pluto

Num futuro próximo, os sete robôs mais avançados do mundo são assassinados. O robô-detetive Gesicht investiga o caso e descobre que também corre perigo. Série em anime, dirigida por Naoki Urasawa e Osamu Tezuka.

Netflix, 16 anos

Amor no Alabama

Este reality acompanha cinco mulheres, de quatro gerações diferentes, em busca do amor numa cidade no litoral do estado americano do Alabama.

Star+, 14 anos

Roda Viva

Roberto Giannetti da Fonseca, ex-diretor de relações internacionais e comércio exterior da Fiesp, fala sobre seu livro "Penúltimas Memórias", com bastidores da política e da economia do Brasil.

Cultura, 22h, livre

Viradão de Halloween

O canal exibe mais de 24 horas seguidas de filmes de terror, terminando na madrugada de quarta-feira. Os destaques são "Pânico 6" (22h, 18 anos) "M3gan" (20h10 de terça, 14 anos) e "Halloween Ends" (22h de terça, 18 anos).

Telecine Premium, a partir de 22h

The Whole Story: Por Dentro do Hamas



O jornalista Anderson Cooper apresenta este documentário produzido pela CNN Internacional, que conta as origens e crenças de um dos maiores grupos de militantes islâmicos da Palestina, autor dos atentados que abalaram Israel.

CNN Brasil, 23h, livre

Medo Profundo

Duas irmãs em férias no México mergulham para observar tubarões, protegidas por uma jaula. Mas a corrente presa ao barco se rompe, e a jaula afunda. Para complicar, o estoque de oxigênio delas é limitado.

Globo, 23h15, 14 anos