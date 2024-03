A Associação Juízas e Juízes pela Democracia (AJD) apresentou ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) um pedido de ingresso como amicus curiae (amigo da corte) em uma ação que tenta anular um concurso para um cargo de desembargador exclusivo para mulheres.

Como mostrou a Folha, um grupo de 20 juízes paulistas impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, questionando ato do presidente do TJ-SP, o desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, que determinou a abertura de concurso destinado à promoção por merecimento apenas para mulheres.

Fachada do Palácio da Justiça de São Paulo, sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, localizado na praça Clóvis Beviláqua, no centro de São Paulo. - Eduardo Knapp/Folhapress

A medida tem como base uma resolução aprovada no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que cria uma regra de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do Judiciário.

O ato normativo estabelece a intercalação de uma lista exclusiva de mulheres e outra tradicional mista conforme a abertura de vagas para magistrados de carreira por critério de merecimento.

O pedido de liminar foi negado na quarta-feira (27) pelo relator, o desembargador Campos Mello. O grupo de juízes quer a anulação do concurso, com publicação de outro edital, para que possam se inscrever e concorrer à vaga.

Em seu pedido, a AJD diz que "não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder" na abertura do concurso, pois o TJ-SP apenas "deu efetividade" ao que foi determinado pelo CNJ.

"É evidente que os impetrantes buscam, ainda que de forma transversa (e incorreta), a declaração da inconstitucionalidade da resolução CNJ nº525/2023. No caso em tela, não se está a impugnar o ato que determinou a realização do concurso para preenchimento de um cargo de desembargadora por merecimento, mas, sim, a referida resolução que foi editada, justamente, para se ter respeitada a garantia constitucional da igualdade de gênero", afirma a associação.

A AJD aponta também que o caso "não se trata apenas de uma questão individual, mas, sim, de tema de interesse institucional", já que a norma impacta "toda a magistratura nacional, em especial, para as magistradas mulheres que buscam há anos a paridade".

O pedido de ingresso como amicus curiae, que permite a participação dos debates do caso e acompanhamento do processo, é assinado pelas advogadas Silvia Carlos da Silva Pimentel, Débora Cunha Rodrigues e Rossana Brum Leques Kloss.

Os juízes sustentam que não se trata de linchamento moral, pois não teriam outra opção a não ser questionar o tribunal para manifestar o que julgam ser seu direito.

"Não é possível levar-se a pretensão diretamente ao Supremo Tribunal Federal, porque a ação mandamental não está sendo movida contra o CNJ, e os impetrantes não têm legitimidade para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no STF."

Eles questionam o efeito da resolução do CNJ. E ressaltam que "não se está fazendo qualquer censura ao movimento político e social que busca a garantia e efetividade dos direitos e das oportunidades às mulheres, nas exatas medidas em que são dispensadas aos homens, nas diversas atividades da vida".