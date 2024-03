Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) vão apresentar na manhã desta quarta (27) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes as explicações sobre a permanência dele, por dois dias, na embaixada da Hungria em Brasília. Um dos argumentos centrais será o de que o ex-presidente não teria razões para "suspeitar minimamente" de que poderia ser alvo de um mandato de prisão.

SIMPLES VISITA

Eles vão afirmar que dias antes da visita à sede diplomática húngara, a Polícia Federal (PF) prendeu diversos de seus ex-auxiliares. Se Moraes quisesse levá-lo também à prisão, teria determinado seu recolhimento na mesma ocasião.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em imagem captada pelo circuito interno de segurança da embaixada da Hungria. - Reprodução/NYT

VISITA 2

Não faria, portanto, sentido suspeitar que o ministro Alexandre de Moraes determinaria a prisão em tão pouco tempo.

CONTATO

Bolsonaro, portanto, teria ido à embaixada apenas para manter "contatos" com as autoridades já que, como ex-presidente, mantém uma ativa agenda política nacional e internacional.

SONO LEVE

O fato de Bolsonaro ter até dormido na embaixada levantou a suspeita de que ele foi conversar com os húngaros sobre a possibilidade de pedir asilo político para escapar da detenção.

REPRESENTAÇÃO

Bolsonaro é defendido pelos advogados Fabio Wajngarten, Paulo da Cunha Bueno e Daniel Tesser.

