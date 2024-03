O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados políticos e jurídicos decidiram se manter em silêncio na sexta (15) para esperar a poeira levantada pelos depoimentos de ex-comandantes militares de seu governo baixar. Mas eles já têm o discurso de defesa preparado.

Bolsonaro e ex-comandante do Exército Freire Gomes em solenidade do Dia do Soldado em Brasília - Gabriela Biló/Folhapress

CURTA PAUSA

O argumento central será o de que o ex-presidente pode até ter discutido com militares alternativas jurídicas e políticas para questionar as eleições presidenciais de 2022, já que sempre deixou claro duvidar da integridade das urnas eletrônicas. Mas tudo não teria passado de mero debate. E pensar, no Brasil, dizem, é um direito de qualquer cidadão.

PAUSA 2

Bolsonaro, no fim das contas, não assinou a minuta do golpe que chegou a ser debatida nem deu ordens para que as tropas fossem para as ruas, afirmam.

PAUSA 3

Ou seja, sempre de acordo com bolsonaristas, não haveria ato concreto dele que poderia sustentar a acusação de que de fato tentou dar um golpe para permanecer no poder.

ARENA

O ex-presidente, portanto, pode ser condenado politicamente e eleitoralmente. Mas juridicamente a acusação não se sustentaria.

ARENA 2

A narrativa de que nada havia sido sequer aventado para subverter a democracia, sustentada anteriormente, ficou comprometida depois dos depoimentos dos ex-comandantes à Polícia Federal, divulgados na sexta (15).

PORTAS FECHADAS

O general Freire Gomes, que comandava o Exército, confirmou que Bolsonaro apresentou a minuta golpista aos chefes das Forças Armadas em dezembro de 2022.

PORTAS FECHADAS 2

Freire Gomes disse ainda que ele e o então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Júnior, se colocaram contra o plano golpista.

ESTATUETA

Grace Gianoukas recebeu o troféu de melhor atriz do júri de São Paulo na 34ª edição do Prêmio Shell de Teatro. O cantor Chico César compareceu à cerimônia de premiação na noite de terça-feira (12), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A atriz Alessandra Maestrini e a diretora e dramaturga Denise Stoklos prestigiaram o evento.