Os comentários pejorativos feitos especialmente por procuradoras da Lava Jato em relação à ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia em grupos do Telegram chocou e surpreendeu ministros da Corte: a magistrada, por diversos anos, foi considerada uma das maiores apoiadoras da operação, votando quase sempre de acordo com as posições defendidas pelo Ministério Público Federal (MPF).

A ministra Cármen Lúcia durante sessão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - Pedro Ladeira - 30.ago.23/Folhapress

DESAGRADÁVEL SURPRESA

Em mensagens reveladas pela revista Piauí na quinta (14), as procuradoras Livia Tinoco e Janice Ascari fazem comentários depreciativos sobre a aparência física de Cármen Lúcia. Era o ano de 2015.

DESCUIDO

Livia chega a dizer que gosta da ministra e que a considera "excelente magistrada", mas emenda: "Em matéria de cuidados corporais ela é péssima. Parece até anti-higiênica". Diz que a ministra tem "uns dentes horríveis, amarelos e tortos", e que já tinha passado "da hora" de ela "fazer um preenchimento e um botox".

QUE GRAÇA

Janice então responde: "Hahahahahahaha". O procurador Wellington Saraiva questiona, na mesma conversa, se Cármen Lúcia "é casada, já casou", e se "tem filhos". Diz que isso não tem "relevância profissional, mas tem".

EM LINHA

Colegas de Cármen no STF lembram que ela teve inclusive um papel decisivo na votação da Corte que permitiu que Lula (PT) fosse preso, em 2018. Na época ela presidia o Supremo.

EM LINHA 2

Outro magistrado afirma que não é a primeira vez que procuradores da Lava Jato são flagrados em mensagens constrangedoras, mas que as referências à ministra Cármen surpreendem justamente por ela quase nunca contrariar o MPF naquele período.

GUINADA

Apenas depois da eleição de Jair Bolsonaro (PL) e dos primeiros anos do governo dele a magistrada teria se alinhado aos ministros que faziam um firme contraponto à Operação, dando voto decisivo para que as condenações de Lula fossem anuladas e ele saísse da prisão.

ELAS POR ELAS

A procuradora-geral do estado de São Paulo, Inês Coimbra, e a ex-ministra e atual secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, foram homenageadas na terceira edição do Prêmio Mulheres Exponenciais, promovido pelo grupo Esfera Brasil, na noite de terça-feira (12). A advogada Gabriela Araujo compareceu ao evento, que foi realizado no Solar Fábio Prado, em São Paulo.